Le FC Séville doit vendre en urgence

Le FC Séville a connu une fin de saison difficile, mais les supporters et les membres du club sont soulagés d'avoir finalement confirmé leur participation à la Ligue des Champions l'année prochaine. Surtout les comptables. Malgré tout, il semblerait que Séville soit obligé de perdre une de ses stars cet été. S'exprimant lors d'un événement avant la finale de l'Europa League, le président de Séville, José Castro, a confirmé à Mundo Deportivo qu'il pourrait bien y avoir des départs cet été.

Koundé mis en vente cet été ?

"Cela n'est pas passé inaperçu que ces derniers étés, nous n'avons pas vendu [de joueurs]. En janvier, en plus d'avoir des offres et de ne pas vendre, nous avons fait venir Tecatito [Corona] et [Antony] Martial. Nous avons besoin d'aligner nos comptes. Nous savons comment bien le faire et que lorsqu'il y a des départs, des joueurs qui seront performants à l'avenir pour nous, tant sur le plan économique que sur le terrain, arrivent." Ces propos auront fait dresser les oreilles à travers l'Europe. En particulier pour le cas Jules Koundé. Chelsea a été lié au Français l'été dernier mais n'a pas réussi à conclure un accord. Compte tenu des départs imminents d'Antonio Rudiger et d'Andreas Christensen, on peut supposer que Chelsea reviendra à la charge avec encore plus de détermination.