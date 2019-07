A défaut d’être le club le plus cher du monde, un statut qui revient au rival madrilène à en croire une récente étude du magazine Forbes, le Barça peut se prévaloir de résultats financiers exceptionnels. Confirmant la tendance de ces dernières années, les Blaugrana ont en effet encore augmenté leur chiffre d’affaires, celui-ci s’élevant sur l’exercice 2018-19 à 990 millions d’euros. Contre 914 millions d’euros la saison précédente et surtout 708 millions d’euros lors de l’exercice 2016-2017.

"Une fois de plus, nous sommes satisfaits de constater que (l'exercice 2018/2019) s'est clos avec un chiffre d'affaires record pour la sixième année consécutive pour le FC Barcelone", n’a pas manqué de se réjouir le club catalan par l’intermédiaire du porte-parole du club Josep Vives. Et le dirigeant catalan d’ajouter: "En prenant en compte les dépenses, qui ont été de 973 millions d'euros, cela revient à 17 millions d'euros de bénéfice d'exploitation, et, si l'on parle de bénéfice net après impôts, on arrive à environ 4,5 millions d'euros."

Encore 150 millions d'euros de vente espérés

Et si la dette nette du Barça s’élève encore à 179 millions d’euros, celle-ci n’en est pas moins également en nette baisse par rapport à la saison dernière, puisqu’elle s’élevait alors à 247 millions d’euros. Tous les voyants sont donc au vert et les Blaugrana espèrent bien franchir le milliard d’euros de chiffre d’affaires d’ici deux ans.

Cet été le club catalan a déjà dépensé près de 240 millions d’euros sur le marché des transferts pour attirer notamment Frenkie de Jong et Antoine Griezmann et n’ont toujours dégagé qu à peine plus de 100 millions de recettes grâce aux ventes. A en croire ESPN, le Barça tablerait sur 150 millions d’euros de recettes supplémentaires d'ici la fin du mercato.