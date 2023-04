Le FC Barcelone réclame la démission de Javier Tebas !

Le FC Barcelone contre-attaque. Ce lundi, La Vanguardia a dévoilé que Javier Tebas, le président de La Liga, aurait envoyé au parquet des fausses preuves. Ces dernières accablent deux anciens dirigeants du FC Barcelone, Sandro Rosell et Josep Bartomeu. Face à cette polémique, le club culé demande la démission de Javier Tebas dans un communiqué cinglant.

"La nouvelle publiée aujourd'hui par La Vanguardia est d'une telle gravité qu'elle devrait alerter tous les clubs de la Liga, en raison de pratiques qui n'ont aucun rapport avec les fonctions qui sont attribuées au président de la Liga. Seulement pour ce fait, celui de s'attribuer des fonctions qui ne lui appartiennent pas, mais aussi par dignité et par respect pour la présidence de la Liga, M. Tebas devrait démissionner de son rôle. Cependant, conscient de son obsession de poursuivre le FC Barcelone et montrant constamment son aversion et son antipathie manifeste envers notre Club, nous comprenons que l'actuel président de la Liga persistera dans son leadership de continuer à nuire à notre club" peut-on lire dans le communiqué du club catalan.