Le derby madrilène en cinq dates

1916 : La naissance d'une rivalité



En 1916, les deux clubs madrilènes existent depuis une dizaine d'années. Jusque-là, les rapports sont cordiaux alors que la Liga n'existe pas encore. En février, les deux formations se retrouvent pour la finale du Campeonato Regional Centro. Un match à enjeu où les symboles vont prendre le dessus sur le résultat sportif. Le Real, club des classes supérieures mène 3-1 quand les insultes pleuvent en tribunes.

Les supporters de l'Atletico, le club de la classe ouvrière, sont notamment traités de sans-abri. L'affront de trop. Une bagarre générale éclate dans les tribunes et la rencontre est interrompue par Monsieur Berthier, l'arbitre du derby. Le match n'ira jamais à son terme alors qu'un antagonisme entre le riche Real et le pauvre Atletico s'installe pour toujours. La rivalité est née.

1959 : Thriller européen

Triple vainqueur de la Coupe des clubs champions, le Real Madrid a failli perdre son titre en 1959. Pas en finale quand le club madrilène a battu le Stade de Reims (2-0) mais au tour d'avant quand son voisin de l'Atletico l'a obligé à jouer un match d'appui. En demi-finale, les deux voisins s'affrontent dans un match aller-retour à l'atmosphère insoutenable. Le Real remporte la première manche à domicile devant 120 000 spectateurs grâce à un penalty de Ferenc Puskas (2-1).

Au retour, les Colchoneros font le boulot et l'emportent sur la plus petite des marges grâce à Enrique Collar. La règle du but à l'extérieur n'existe pas encore, il y a alors besoin d'une troisième rencontre pour les départager. A Saragosse, la Maison Blanche fait la différence grâce à Alfredo Di Stefano et Ferenc Puskas (2-1). Un succès qui permettra aux Madrilènes de remporter une quatrième couronne européenne consécutive.

2013 : Un titre pour mettre fin à une malédiction

La finale de la Copa del Rey 2013 met aux prises les deux clubs madrilènes. Une rencontre déjà jouée d'avance pour certains. L'Atletico reste sur 23 matchs et 14 ans sans avoir battu son voisin. Une éternité. Mais le miracle est arrivé ! Pour la première fois au XXIe siècle, les Colchoneros trouvent la faille face aux Galactiques. Lors de ce match, Diego Simeone prouve la qualité de son management en offrant un premier titre national à l'Atleti depuis le doublé réalisé en 1996. La rencontre avait pourtant mal commencé.

Cristiano Ronaldo ouvre le score au quart d'heure de jeu. Diego Costa lui répond. Le score en reste là, les deux formations ont besoin d'une prolongation pour se départager. Miranda force la décision avec un but de la tête à la 99eme minute. Les expulsions de Cristiano Ronaldo et Gabi n'y change rien. L'Atletico est capable de régner sur la capitale espagnole.

2014 : Madrid, capitale de l'Europe

Ensemble, le Real et l'Atletico ont écrit l'histoire de la Ligue des champions en 2014. Les deux clubs se sont affrontés en finale. C'était la première fois que deux clubs de la même ville se retrouvaient en finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Et le match n'a pas déçu. A l'Estadio da Luz, les hommes de Diego Simeone pensent s'offrir une première C1 grâce à Diego Godin qui ouvre le score à la demi-heure de jeu.

Une avance qui tient malgré le temps qui défile. Proches du sacre, les Rojiblancos reçoivent un coup sur la tête avec l'égalisation de Sergio Ramos à la 93eme minute. Lors de la prolongation, le Real réalise un récital avec des buts de Gareth Bale, Marcelo et Cristiano Ronaldo. Un renversement de situation qui offre une dixième Ligue des Champions à la Maison Blanche. Une decima réalisée dans une soirée à marquer d'une pierre blanche.

2019 : Dix buts en un match

L'Atletico Madrid retrouve son lustre d'antan et se permet de rivaliser avec le Real. Le derby madrilène redevient équilibré. Si le Clasico l'a dépassé en terme d'engouement, ce duel fait à nouveau la une. En juillet 2019, il s'exporte même aux Etats-Unis pour un match de pré-saison. Une rencontre amicale qui est rentrée dans l'histoire de cette confrontation. Dans la banlieue de New York, les Colchoneros s'offrent une large victoire sur un Real en sortie de crise : 7-3.

Jamais le deuxième club de la capitale ne s'était imposé aussi largement face à son rival de toujours. A la mi-temps, le score est déjà de 5-0 après un triplé de Diego Costa. La bagarre de la seconde période est vaine, l'équipe qui vient de perdre Antoine Griezmann s'offre une incroyable victoire dans un match sans enjeu. La rivalité perdure !