Le départ de Suarez : Koeman donne sa version des faits

Luis Suarez n’est plus un joueur de Barcelone et son départ pour l’Atlético a provoqué de grosses secousses au sein de la maison blaugrana. Lionel Messi s’en est, par exemple, pris à la direction pour avoir laissé filer un élément aussi précieux, et de manière la plus dégradante qui soit. Une réaction du capitaine qui a poussé des anciens du club (Dani Alves, Eto’o, Fabregas, Neymar) à se manifester et critiquer à leur tour la trajectoire que ce géant d’Espagne a emprunté et avec une gestion interne qui ne lui fait guère honneur.

Koeman assure avoir « montré du respect » à Suarez

Ronald Koeman, l’entraineur de l’équipe, a eu vent de toutes ces turbulences. Le technicien n’est pas resté sans réaction, car, lui aussi, est désigné parmi les responsables de cette situation, vu qu'il est celui qui a indiqué la porte de la sortie à El Pistolero. « Il semblerait qu’on a voulu me faire passer pour le méchant de l’histoire, a-t-il commencé par déclarer ce samedi en conférence de presse. Mais avant d'arriver ici, certaines décisions avaient déjà été prises et j'ai soutenu ces décisions - cela ne dépendait pas de moi (…) Personnellement, je n'ai montré du respect à Luis Suarez en tant que personne et joueur. Je lui ai dit que s'il restait, il lui serait difficile de jouer mais qu'il ferait partie de l'équipe. »

Le technicien hollandais a donc assuré qu’il n’y était pour rien dans le divorce avec Suarez. En outre, il a applaudi Messi pour le message qu’il a posté sur les réseaux sociaux, où ce dernier disait au revoir à son coéquipier et ami tout en égratignant Josep Maria Bartomeu. «Il est normal que Messi soit triste lorsqu'un de ses amis quitte le club. Mais Leo a été un exemple pour tout le monde à l'entraînement et lors des matches. Il ne se passe pas une séance dans laquelle il ne fait pas preuve d'un grand engagement. Je n'ai aucun doute à son sujet », a-t-il déclaré. Des propos que La Pulga va apprécier. En revanche, il n’est pas sûr que le board blaugrana goûte à cette sortie médiatique de son entraineur.