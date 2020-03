Le coup de fil de Cristiano Ronaldo à Florentino Perez

Dimanche dernier, le Real Madrid et le FC Barcelone se sont affrontés à Santiago Bernabeu à l’occasion du second Clasico de la saison (2-0). Un match de prestige qui s’est joué sous les yeux de l’ancienne star des lieux, Cristiano Ronaldo. Profitant du report du championnat italien à cause du Coronavirus, le quintuple Ballon d’Or a donc choisi de faire un petit détour par la capitale espagnole et profiter de ce show à Bernabeu. Mais, et selon ce que révèle Marca, il l'a fait en s'attelant à prévenir à l'avance son ancien président Florentino Pérez. CR7 ne se voyait pas débarquer à l’improviste dans son ancienne maison.

Ronaldo et Perez ont réglé leur différend

Le patron de la Casa Blanca lui a, bien sûr, déroulé le tapis rouge. Il y a vu une opportunité idéale pour étaler son sens d’hospitalité mais aussi démontrer qu’il n’y avait aucun contentieux entre lui et son ancienne star. Certes, ils s’étaient quittés fâchés quand le Portugais a rejoint la Juventus, mais depuis chacun a mis de l’eau dans son vin et la relation est revenue à la normale. De là à envisager un come-back de Ronaldo au sein du club où il a passé l’essentiel de sa carrière ? Il y a un pas que personne n’ose franchir pour l’instant. Pas même les journalistes espagnols. A noter, pour la petite histoire, que Pérez a tout fait pour que la brève visite de Ronaldo se déroule le plus discrètement possible, lui concoctant notamment une loge spéciale à Bernabeu, mais c’était perdu d’avance.