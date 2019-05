Le Betis pour relancer Henry ?

Pour sa toute première expérience en qualité d'entraîneur numéro 1, Thierry Henry a été confronté à une situation pour le moins délicate au cours de la saison qui vient de s'achever. De retour dans son club formateur en octobre pour jouer les pompiers de service et tenter de sauver les meubles, l'ancien attaquant avait été remercié en janvier, pour être remplacé par celui à qui il avait succédé... Une situation pour le moins cocasse vécue du côté de l'AS Monaco qui ne devrait pourtant pas avoir refroidi les ardeurs du meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Pour preuve, le technicien de 41 ans aspire toujours à une carrière sur les bancs de touche, et pourrait rebondir dès l'entame du prochain exercice.

Car d'après Estadio Deportivo, et quelques tabloïds britanniques, le nom de la légende des Gunners revient désormais en Andalousie. Le Betis Séville vient de se séparer de Quique Setien, un coach qui a su privilégier le beau jeu mais qui n'est pas parvenu à emmener ses troupes vers une qualification européenne. Giovani Lo Celso et les siens vont donc passer entre d'autres mains au retour de vacances, et le profil de Henry pourrait convaincre. D'autant que le Tricolore connaît la Liga pour avoir notamment défendu les couleurs du FC Barcelone entre 2007 et 2010. Mais le Betis n'a pas encore arrêté sa décision, loin de là.

Le club s'intéresse à d'autres hommes, et notamment trois autres Français, Rudi Garcia, tout juste parti de l'Olympique de Marseille, Laurent Blanc, qui n'a plus officié depuis la fin de saison 2015-2016, et Claude Puel, viré de Leicester City en février dernier. Dernièrement, c'est l'éphémère coach du Real Madrid, Julen Lopetegui, qui apparaissait pourtant comme le grandissime favori d'après les médias espagnols, avant que Rafael Benitez ne soit finalement approché, et que le manager de Newcastle United ne décline cette proposition.