Le beau message de Ramos à Varane

Le Real Madrid a enregistré des départs importants durant ce mercato estival. Deux défenseurs ont quitté le navire madrilène. Sergio Ramos poursuivra sa carrière en France en signant un contrat de 2 saisons avec le PSG pour un salaire conséquent. Raphaël Varane débarquera prochainement à Manchester United. Ces deux défenseurs ont écrit l'histoire du club en remportant la Ligue des Champions à 4 reprises. Pour rendre hommage à leur collaboration au sein de la Maison Blanche, Sergio Ramos s'est permis un petit message adressé à son ancien partenaire, Raphaël Varane.

Touchant, Ramos élogieux concernant Varane

Des joueurs ? Des amis ? Non, des frères ! Séparés, les joueurs n'oublient néanmoins pas leurs bons moments passés ensemble. Désormais parisien, Sergio Ramos a tenu à remercier, sur son compte Instragram, le Français pour cette complicité en défense pendant les grandes heures du Real Madrid. « Cher Rapha, je ne peux que te remercier pour ces années d'amitié, de camaraderie et de triomphes. Et je te souhaite bonne chance dans une nouvelle étape qui sera sûrement passionnante», a déclaré Ramos, en espérant que l'international français brille sous le maillot mancunien. « Si nous nous affrontons, ça sera toujours avec nos sélections nationales respectives, n'est-ce pas? Prends soin de toi. »