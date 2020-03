Le Barça voudrait prolonger Messi et Ter Stegen en priorité

Le Barça a, sur le plan des résultats, de quoi avoir le sourire vu le déroulement de sa saison. Leader de Liga, le club catalan reste en position favorable en Ligue des Champions avec son bon nul ramené de Naples en huitième de finale aller de la compétition, même si l'équipe est hors course en Coupe du Roi, éliminée par l'Athletic Bilbao. Selon SPORT, la planification du prochain exercice passe par une priorité absolue : les prolongations des contrats de Lionel Messi et Marc-André Ter Stegen.

Deux dossiers en bonne voie

Concernant le numéro 10, c'est Josep Maria Bartomeu lui-même qui serait en contact avec l'entourage de Messi afin de faire avancer les discussions, alors que le joueur a déjà déclaré à plusieurs reprises son désir de continuer au Camp Nou. « Je l’ai déjà dit à maintes reprises que mon idée est que, tant que le club et les gens continueront à vouloir cela de moi, il n’y aura jamais de problème. Plusieurs fois, j’ai également dit que j’aimais être là et que nous étions tous bien et que les gens soient satisfaits de l’équipe, qu’il y a un projet gagnant et que nous continuons à nous battre pour tous les titres comme nous l’avons toujours fait dans ce club. C’est mon idée, rester dans ce club. Je veux gagner une autre Ligue des Champions, je veux continuer à gagner des Ligas, j’aspire toujours à cela», disait-il notamment dans un entretien accordé au Mundo Deportivo en février dernier.





Le cas de Ter Stegen semblerait sur la bonne voie selon le quotidien sportif espagnol. D'après cette source, le gardien allemand, qui s'est distingué par de nombreuses parades importantes, serait favorable à une prolongation jusqu'en 2024 du côté du Camp Nou. Il aurait demandé une augmentation significative de son salaire étant donné son importance dans l'équipe et un accord pourrait être trouvé d'ici avril selon SPORT.