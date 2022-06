Le Barça va faire des travaux au Stade Olympique pour pouvoir y jouer

"Nous nous sommes engagés à adapter les installations (du Stade) olympique, qui sont déjà en très bon état, et à moderniser plusieurs services comme la tribune de presse, les vestiaires et un parking intérieur", a-t-il dit. Ces adaptations entraîneront une dépense comprise "entre 15 et 20 millions d'euros", a précisé le président du Barça, qui s'exprimait au côté d'un représentant du maire de la capitale catalane. Les travaux nécessaires pour accueillir le FC Barcelone font l'objet d'un partenariat public-privé, la municipalité s'engageant pour sa part à améliorer les accès à l'enceinte avec des investissements budgétés au total à 7,2 millions d'euros, une somme financée à hauteur de 64% par la ville, les 36% restants étant à la charge du club.

Le long chantier du Camp Nou doit commencer cet été. Les travaux n'empêcheront pas le Barça de jouer dans son antre la saison prochaine. En revanche, le stade sera inaccessible la saison suivante, d'où le déménagement provisoire au Stade olympique, d'une capacité réduite à 55.000 places -- contre 100.000 au Camp Nou --. Le club prévoit donc de mettre en place un système de rotation afin que ses socios puissent venir à tour de rôle acclamer leur équipe.

Le Camp Nou devrait être de nouveau accessible pour la saison 2024/25, mais en capacité réduite de moitié jusqu'à la fin des travaux, prévus durant la saison 2025/26.