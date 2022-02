Le Barça touche le jackpot grâce à Spotify

L'accord des Blaugrana avec Rakuten prend fin à la fin de cette saison, et ils ont reçu un certain nombre d'offres en vue de la saison prochaine. Mais aucune entreprise n'était plus importante que le géant du streaming Spotify, qui a conclu un accord avec le club catalan, en attendant l'approbation du conseil d'administration. Le contrat s'élève à 280 millions d'euros, selon RAC1, et s'étend sur trois ans.

L'accord inclut les droits de sponsoring des maillots des équipes masculine et féminine, ainsi que les droits de dénomination du Camp Nou. Cela donnera à Spotify le droit de changer le nom du Camp Nou pour y inclure le nom de la société, bien que l'on ne sache pas encore s'ils le feront ou non. Ce nouveau contrat de sponsoring sera un grand coup de pouce pour le Barça, et s'il est ratifié, il devrait l'aider à augmenter son plafond salarial en Liga la saison prochaine.