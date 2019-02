Le Barça survole le Clasico !

Le premier Clasico programmé en l’espace de quatre jours, à chaque fois à Santiago-Bernabéu, a tourné en faveur du FC Barcelone ! Mercredi soir, les Blaugranas se sont largement imposés dans l’antre du Real Madrid (0-3), en demi-finale retour de Coupe du Roi, trois semaines après un résultat nul au Camp Nou (1-1).

Malgré cette lourde défaite face au rival séculaire, la formation de la capitale n’a pas démérité. Au moins durant une période. Dans une partie hachée par de nombreuses fautes, parfois violentes, ce sont les Merengues qui se sont montrés les plus incisifs, par l’intermédiaire d’un Vinicius virevoltant sur l'aile gauche. Le jeune Brésilien aurait pu bénéficier d’un penalty (14e) et a donné un ballon de but à Karim Benzema, qui a buté sur Marc-André ter Stegen (37e). C’est finalement avec un peu de réussite que les Catalans ont refroidi le Bernabéu au retour des vestiaires.

Sur un centre d’Ousmane Dembélé, Luis Suarez, au duel avec Sergio Ramos, reprenait le ballon et ouvrait le score (50e). Le Real a alors poussé, toujours par l’intermédiaire de Vinicius, mais Marc-André ter Stegen a de nouveau brillé avec une envolée magnifique sur une tête signée Sergio Reguilon (62e). Le FCB a fini le travail en contre: "Dembouz" centrait de nouveau en direction de Luis Suarez et c’est Raphaël Varane qui taclait le ballon dans ses propres filets (69e). L’humiliation était totale lorsque le buteur uruguayen, après une faute de Casemiro dans la surface, transformait son penalty devant Keylor Navas d’une Panenka (73e)… Le Real n’aura pas le droit de perdre un deuxième Clasico de suite samedi…