Le Barça n'a de cesse de compter sur lui et Lionel Messi répond quasiment toujours présent. Une nouvelle fois, c'est lui qui a fait les différences face à Eibar ce samedi au Camp Nou alors que le club catalan venait de passer une semaine assez dense avec quelques polémiques qui ont pris une grande ampleur du côté du Camp Nou. Avant la rencontre, le coach d'Eibar, José Luis Mendilibar avait prévenu du danger qui émanait du numéro 10 et ce dernier a justifié les craintes du technicien. En à peine 39 minutes de jeu, Messi a inscrit un triplé et installé le Barça dans une position de confort totale. Dans un premier temps, il y est allé d'un exploit individuel plein axe, se fendant d'un petit pont aux 18 mètres avant de conclure d'un subtil piqué devant le portier adverse (14ème). Par la suite, consécutivement à un jeu à trois entre Busquets, Vidal et Messi, le natif de Rosario a pu terminer d'une belle frappe croisée dans la surface pour doubler la mise (37ème). Deux minutes plus tard, pour conclure son festival, l'Argentin a voulu la jouer altruiste en servant Antoine Griezmann mais le contrôle raté du français a ensuite fait que le ballon a été renvoyé sur Messi par Tejero. Le numéro 10 trouva le chemin des filets d'un tir tendu.

La gestion avant Naples en Ligue des champions

En menant à la pause, le Barça s'est surtout contenté de gérer lors du second acte. Samuel Umtiti a remplacé Gerard Piqué à la 68ème de jeu alors qu'Antoine Griezmann, peu en réussite ce samedi, a lui céder sa place à Martin Braithwaite devant un Camp Nou qui a acclamé la nouvelle recrue du club catalan. Dans l'optique du déplacement à Naples, mardi en huitième de finale de la Ligue des champions, le Barça aurait pu ajouter deux buts au compteur mais Umtiti et Vidal ont été, à juste titre, signalés en positions de hors jeu. Lionel Messi, lui, a même ajouté un quatrième but sur une passe décisive de Braithwaite en se jouant facilement du gardien par le biais de multiples feintes. Pour conclure, c"est Arthur qui a marqué un cinquième but consécutivement à une frappe de Braithwaite repoussée par Dimitrovic. 5-0 et le Barça, en attendant la rencontre du Real Madrid à Levante ce samedi soir, est de nouveau leader de Liga avant le Clasico, dimanche 1er mars au Bernabeu.