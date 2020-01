Le Barça sort sa réserve

Privé de Marc-André ter Stegen, Arthur et Moussa Dembélé, le Barça s’est déplacé avec un effectif rajeuni en Arabie Saoudite, pour cette inédite Supercoupe d’Espagne à quatre équipes. Une formule très décriée, dont tous les matches vont se dérouler au stade Roi-Abdallah de Djeddah, et à laquelle peu de fans venus d’Espagne assisteront. Comme le rapportait El Mundo lundi, seulement 9% des 12 000 billets dont disposaient les clubs pour leurs supporters ont ainsi trouvé preneur.Mais le Barça, comme son éternel rival merengue, devrait tout de même être très soutenu. Tenant du titre, le club catalan, qui avait remporté la première édition délocalisée, à Tanger (Maroc), face à Séville l’an dernier, va d’abord devoir écarter l’Atlético de Madrid jeudi dans le dernier carré, au lendemain de la première demi-finale, entre le Real Madrid et Valence. Et Ernesto Valverde a donc décidé d’emmener sept joueurs de sa réserve. Notamment car le Barça B, qui joue la montée au deuxième échelon, n’a pas de match à disputer le week-end prochain.Outre le prodige Ansu Fati, devenu le plus jeune buteur de l’histoire de la Ligue des champions (17 ans et 40 jours) en marquant face à l’Inter le mois dernier, et Carles Perez, aperçu dès la saison dernière en équipe première, cinq autres joueurs de l’équipe réserve ont fait le déplacement en Arabie Saoudite : Riqui Puig, Alex Collado, Ronald Araujo ainsi que les gardiens Inaki Pena et Arnau Tenas. Et la demi-finale face aux Colchoneros constituera un match vraiment particulier pour ce dernier, qui bénéficie de l’absence de Ter Stegen pour intégrer le groupe. Car il croisera pour la première fois, dans le camp d’en face, son frère jumeau Marc, attaquant de l’Atlético, qu’il côtoie en sélection U19 espagnole.