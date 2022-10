Le Barça reprend la tête / Liga (J8)

Frustré sur la scène européenne, le Barça retrouvait le pain quotidien de la Liga pour reprendre confiance. Depuis quelques semaines, l'équipe de Xavi diffuse cette impression que l'étape de la reconstruction passera d'abord par le championnat. Si sa marge dans le jeu n'était plus aussi nette lors de ses dernières sorties, un succès contre le Celta Vigo ce dimanche soir pouvait lui permettre de récupérer son fauteuil de leader devant son rival de toujours, le Real Madrid, à la faveur d'une meilleure différence de buts. Une mission que les Blaugrana ont relevé sans brio.

Pedri assure l'essentiel

La bande à Xavi a su se montrer plus réaliste que lors de son match contre l'Inter en milieu de semaine - et ce dans les deux zones de vérité. Elle n'a pas réalisé le match de sa saison, mais un petit but a suffi à son bonheur. Il a été l’œuvre de Pedri, opportuniste pour une conclure au quart d'heure de jeu une action initiée par son jeune compère de la nouvelle garde, Gavi (1-0, 17e). Après le repos, le Barça a quelque peu levé le pied. Et il aurait pu le payer, mais la formation galicienne n'en a pas profité, à l'image de son buteur Iago Aspas, qui a buté sur Ter Stegen (84e) après qu'un but de Larsen ait été refusé (60e). Le contrat est donc rempli, pour le Barça. Sans mention, cette fois-ci.