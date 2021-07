Le Barça prêt à lâcher Marc-André ter Stegen

Le FC Barcelone a du mal à transférer son gardien de but Neto cet été. Le portier brésilien a été désigné comme l'un des joueurs sur le point de quitter le club, alors que Barcelone cherche à réduire sa masse salariale. Les Blaugrana doivent réaliser une économie d'environ 200 millions d'euros pour enregistrer le nouveau contrat de Lionel Messi et leurs quatre nouvelles recrues.

Le joueur aussi veut partir

Selon les médias espagnol, il s'agit autant du souhait du joueur lui-même que celui du club, le gardien étant désireux de s'assurer d'un temps de jeu plus régulier après avoir joué le rôle de remplaçant de Marc-André ter Stegen à Barcelone depuis son arrivée en 2019. Depuis son arrivée en provenance de Valence, le joueur de 31 ans n'a disputé que neuf matches de Liga. Jusqu'à présent, le Barça s'est heurté à un mur dans sa quête pour trouver un acheteur, selon Mundo Deportivo. Tottenham aurait exprimé son intérêt avant de porter son attention ailleurs avec Perluigi Gollini, tandis qu'Arsenal serait également intéressé, mais donnerait désormais la priorité à une option locale.