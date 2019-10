Le Barça prend position après la condamnation de neuf indépendantistes

La Cour suprême espagnole a condamné neuf leaders politiques indépendantistes catalans à des peines de prison - de neuf à 13 ans - pour leur implication dans la tentative de sécession d’octobre 2017.

Un verdict critiqué ce lundi par le FC Barcelone, via un communiqué officiel intitulé "la prison n’est pas la solution". "La résolution de ce conflit en Catalogne doit exclusivement passer par le dialogue politique", clame la maison blaugrana, tout en réclamant la libération des condamnés et en apportant son "soutien et sa solidarité aux familles de ceux qui ont été privés de leur liberté".