Le Barça et l’Atlético dos à dos /Liga (J35)

Le match qui devait tout changer. Une rencontre entre le Barça et l'Atlético Madrid déterminante pour la course au titre en Liga et qui était certainement très surveillée par le Real Madrid, troisième larron de cette fuite en avant, tout ce beau monde étant très proches tout en haut du classement du championnat ibérique. Un match spécial pour Luis Suarez, éjecté du Barça l'été dernier par Ronald Koeman et qui avait la possibilité de s'offrir une belle revanche. C'était plutôt Ter Stegen qui était à l'honneur à la demi-heure de jeu sur une frappe Llorrente repoussée des deux mains par le portier allemand. Grand ami de Suarez, Messi s'illustrait lui aussi en éliminant cinq adversaires avant de voir sa tentative détournée par Oblak à minutes du repos. Les gardiens à l'honneur, 0-0 au repos.

On retrouvait Luis Suarez en début de seconde période avec une demi-volée aux abords de la surface qui n'inquiétait pas son ancien coéquipier Ter Stegen. L'Atlético Madrid continuait d'ailleurs de dominer les échanges, la physionomie de la rencontre n'ayant pas énormément évolué après le repos. Peu après l'heure de jeu, le Barça s'offrait cependant une opportunité par le jeune Moriba, dont la frappe était détournée par Hermoso devant Oblak. Et à 20 minutes du terme, Araujo pensait tromper enfin le portier des Colchoneros de la tête, mais son but était annulé pour une position de hors-jeu. 0-0, c'était néanmoins le score final et le Real Madrid peut certainement s'en frotter les mains dans l'optique du sprint final.