Le Barça et Griezmann régalent

C'est un but hors-jeu, mais un but quand même. Antoine Griezmann, qui n'a eu qu'à pousser dans le but vide, a bénéficié d'une offrande de Jordi Alba qui semble clairement être parti dans le dos des défenseurs napolitains en position illicite. Pour leur dernière rencontre de préparation, les Barcelonais ont infligé un 4-0 à Naples qui est forcément de nature à les rassurer, pour leur dernière sortie amicale avant le début de la Liga la semaine prochaine (à Bilbao). Sans Lionel Messi, qui plus est.

Blessé à l'entraînement, l'Argentin avait déjà manqué le premier match des Blaugrana contre Naples (victoire 2-1, dans la nuit de mercredi à jeudi), et il n'a d'ailleurs pas disputé la moindre minute en préparation. Mais les Catalans n'en ont donc pas souffert, développant un jeu de passes très intéressant et rapide. Ousmane Dembélé en a également profité, inscrivant le dernier but sur un amour d'ouverture de l'extérieur du pied de la part de Frenkie de Jong, ce qui enflamme déjà forcément tous les supporters du Barça.

A part les deux buts des deux Français, titulaires ensemble, c'est Luis Suarez qui a le plus profité de cette dernière sortie aux Etats-Unis. Les Barcelonais ont tout réglé en 15 minutes, quasiment les 15 premières de la seconde période, avec un premier but de l'Uruguayen (48e) - qui aurait aussi dû être invalidé pour hors-jeu - puis celui d'Antoine Griezmann (2-0, 56e), le doublé de Luis Suarez (3-0, 58e) et enfin le coup de grâce d'Ousmane Dembélé (4-0, 63e). Les Sud-Américains Philippe Coutinho, Arthur et Arturo Vidal, quant à eux, se sont dégourdis les jambes pour la première fois de la saison.