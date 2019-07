Le Barça dévoile son nouveau maillot extérieur

Le FC Barcelone a décidé de rendre hommage à son centre de formation au travers du maillot extérieur que porteront les hommes d'Ernesto Valverde en 2019-2020. Créée en 1979, la Masia a formé de nombreux talents, parmi lesquels Leo Messi, Andrés Iniesta ou encore Xavi Hernandez. Pour cette tunique anniversaire, le club catalan et son équipementier ont opté pour un maillot jaune, orné d'une bande en diagonale blaugrana.

@FCBarcelona away kit 19/20

The return of an iconic football classic to commemorate La Masia 40 years

pic.twitter.com/0nn96cD8fF