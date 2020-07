Le Barça corrige Alaves avec un doublé de Messi / Liga (J38)

Lors de la dernière journée, le Real Madrid avait remporté la 34e Liga de son histoire, dépossédant au passage son rival du Barça de son titre. Le club catalan se rendait à Alaves pour le compte de la dernière levée de la saison afin d'en finir avec une campagne très mitigée, avec comme enjeu anecdotique le titre de meilleur buteur du Championnat espagnol à assurer pour Leo Messi. La Pulga a d'ailleurs marqué peu après la demi-heure de jeu sur un service de Riqui Puig après une action initiée par Sergi Roberto. Auparavant, c'est Ansu Fati qui avait ouvert le score (24e) sur une louche de Messi, buteur et passeur en première période. Une tête imparable de Suarez juste avant la pause suite à un centre de Jordi Alba mettait KO les locaux. 3-0, c'était le score au repos.

La physionomie de la rencontre ne subissait pas de changements bouleversants en seconde période et le Barça ajoutait même un quatrième but par l'entremise de Nelson Semedo peu avant l'heure de jeu. Le latéral portugais avait profité d'un bon service de Riqui Puig après un coup franc rapidement joué. Les velléités quasi-inexistantes des locaux se heurtaient à la discipline des visiteurs, qui étiraient leurs phases de possession ainsi que le bloc adverse. Un bloc qui allait se fissurer de nouveau face aux assauts de Leo Messi. L'Argentin profitait d'un centre d'Alba pour faire admirer sa volée du gauche et porter le score à 5-0. Le score final.



Victoire large du Barça avec un Leo Messi qui a désormais 4 buts d'avance sur Karim Benzema dans la course au « Pichichi » et qui met la pression sur le Français. Ce dernier joue ce soir à Leganes avec le Real Madrid afin de tenter de refaire son retard.