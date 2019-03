Le Barça chambre gentiment le Real

Pour la quatrième année consécutive, le FC Barcelone s’est imposé sur la pelouse du Real Madrid en championnat, ce samedi soir, reléguant ainsi son grand rival à 12 longueurs dans la course au titre. Une série d’autant plus appréciable que les Catalans avaient également conquis Bernabeu trois plus tôt en demi-finale retour de la Coupe du Roi.

Inévitablement, les Blaugranas ont chambré les Madrilènes à l’issue de la partie, immortalisant leur joie dans le vestiaire tout en rappelant que cette victoire avait un air de "déjà vu". Et de conclure, dans un chambrage ultime, en castillan comme en catalan: "Nous vous assurons que ce n'est pas la même vidéo que mercredi... Mais on kiffe tout autant !"