Le Barça au-dessus du Real !

S’il y avait une place en finale de la Coupe du Roi en jeu mercredi, le Clasico de ce samedi soir, en Liga, avait surtout un enjeu symbolique, la course au titre étant quasiment jouée. Et c'est un tournant historique. Le FC Barcelone s’est de nouveau imposé sur le terrain du Real Madrid (0-1), comme trois jours plus tôt (0-3), et passe devant au bilan des Clasicos, avec 96 contre 95 victoires (pour 51 résultats nuls). C’est une première depuis… 1932 !

Par rapport à mercredi, l’opposition a été moins spectaculaire, avec peu de véritables occasions de part et d’autre et moins de duels violents, même si une folle altercation verbale entre Lionel Messi et Sergio Ramos a marqué la fin de la première période. Le capitaine des Merengues s'est excusé d'avoir donné un coup de coude "involontaire" dans la tête de "La Pulga". Avant ça, une action parfaite entre Sergio Roberto et Ivan Rakitic, conclue par le milieu croate, avait permis au FCB d’ouvrir le score (26e).

Dos au mur, la formation de Santiago Solari ne s’est pas montrée très dangereuse (après avoir raté un nombre incalculable d’opportunités mercredi soir). Vinicus a fait beaucoup moins de différences dans son couloir gauche, bien freiné par Ivan Rakitic et Sergi Roberto, le jeu est peu passé par un Karim Benzema pataud, tandis que Gareth Bale n’a jamais pesé, que ce soit en électron libre lors des 45 premières minutes ou sur l’aile droite avant son remplacement sous les huées du public du Bernabéu (61e).

Et lorsque les Merengues s’infiltraient enfin dans la surface adverse, les tentatives de Luka Modric et Vinicius étaient repoussées respectivement par Gerard Piqué (22e) et Clément Lenglet (59e), tous deux impériaux sur cette partie. Le Real n’avait pas les moyens d’arracher un point et en compte 12 de moins au classement que le tranquille leader catalan. Surtout, les Madrilènes ne règnent plus sur l'historique des Clasicos. Ça, ça fait mal...