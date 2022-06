Le Barça a une nouvelle cible en attaque

Le FC Barcelone envisage de s'intéresser à Romelu Lukaku s'il échoue dans sa tentative de recruter Robert Lewandowski cet été, selon un rapport de Mundo Deportivo. Sadio Mané est également dans le viseur. Ronald Koeman avait voulu faire signer Lukaku à l'été 2020 mais les conditions économiques du FC Barcelone l'en ont empêché. Les deux hommes avaient travaillé ensemble à Everton.

Le Barça veut Lukaku depuis longtemps

Le Belge était alors à l'Internazionale et a joué un rôle clé lorsque la formation italienne a remporté le Scudetto. L'été suivant, il a rejoint son ancien club, Chelsea, pour une somme importante. Mais il n'a pas réussi à s'y imposer et a connu une saison en dessous de la moyenne. Dans un monde idéal, Lukaku retournerait en Italie cet été, mais cela ne semble pas être le cas en raison des réalités financières de l'Inter. Une rare opportunité de marché pourrait donc se présenter au FC Barcelone et voir le joueur de 29 ans atterrir au Camp Nou.