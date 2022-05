Le Barça a un chantier en défense

Le latéral droit veut rester au Camp Nou, mais le club catalan encourage son départ si une offre intéressante arrive. En Angleterre, on rapporte que Chelsea est intéressé par son acquisition. Le FC Barcelone se montre prudent et réservé sur cette information, mais il est en attente, car les Catalans pense que, si l'intérêt se confirme, l'Américain pourrait être impliqué dans les négociations pour Cesar Azpilicueta et Marcos Alonso.

Dest ne veut pas partir

Barcelone ne vendra en aucun cas Dest. Le joueur, qui a fait 31 apparitions cette saison et a fourni trois passes décisives, a été évalué à environ 25 millions d'euros. La jeunesse et le potentiel du joueur de 21 ans font de lui un professionnel hors pair sur la scène internationale. The Athletic rapporte que Chelsea envisage de le signer. Achraf Hakimi, du PSG, est une autre des options des Blues pour renforcer leur ligne arrière cet été, donc il n'y a encore rien de certain. Barcelone est en négociations depuis des mois pour les signatures d'Azpilicueta et de Marcos Alonso, mais le changement de propriétaire de Chelsea a retardé les discussions. Le club espère accélérer les deux opérations, une fois que la vente du club de Premier League aura été officialisée. Aucun contact n'a pris en compte, pour le moment, l'arrivée de Dest. Le défenseur polyvalent, qui a rejoint le Nou Camp en octobre 2020 en provenance de l'Ajax, s'est toutefois montré réticent à quitter le FC Barcelone, avec lequel il est sous contrat jusqu'en juin 2025.