Le Barça a trouvé l’héritier de Busquets

Le milieu de terrain de 23 ans de la Real Sociedad a été évoqué par Mundo Deportivo pour un transfert à Barcelone. Le club catalan pense qu'il pourrait un jour être le parfait successeur du vétéran Sergio Busquets, qui est suspendu pour le match de Barcelone contre La Real ce week-end. Zubimendi, cependant, sera à la base du milieu de terrain de son équipe.

Une nouvelle recrue au Barça ?

Zubimendi, malgré son âge, a fait sa 100e apparition avec La Real le week-end dernier lors de l'ouverture de la campagne 2022/23 avec une défaite 1-0 contre Cadix en Andalousie. Il a fait ses débuts en avril 2019. Le contrat de Zubimendi à San Sebastian est prévu jusqu'à l'été 2025 et a une clause libératoire installée de 60 millions d'euros. La Real fait actuellement des démarches pour renégocier un nouveau contrat avec une clause plus élevée car elle est très consciente de l'intérêt du FC Barcelone. Les joueurs de son profil et de sa qualité sont difficiles à trouver.