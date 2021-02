Le Barça à sa guise à Séville / Liga (J25)

La Liga est très serrée en cette seconde partie de saison. Seulement deux points séparaient Séville (48, 4e) de Barcelone (50, 3e) avant cette rencontre. Et devant, le Real Madrid possédait une mince avance (52 points) au coup de sifflet initial. L'enjeu était là et on espérait même du jeu, sachant que Séville présentait un joli bilan avant ce choc, ayant remporté ses 6 dernières rencontres de Liga, et étant invaincu depuis une défaite contre l'Atlético Madrid le 12 janvier (0-2). Mais l'équipe de Julen Lopetegui, d'habitude si joueuse, était méconnaissable ce samedi. le Barça a dominé au petit trot lors du premier acte, et a ouvert le score logiquement à la demi-heure de jeu. Un très beau service en profondeur signé Messi permettait à Ousmane Dembélé de passer entre les deux défenseurs centraux du FC Séville pour tromper Bounou du gauche. La première période n'a pas fourni énormément d’opportunités de part et d'autre du terrain et le score était toujours en faveur des visiteurs au repos, alors qu'une pointe de déception guettait le spectateur neutre.

Après la pause, Séville se bougeait et Julen Lopetegui effectuait trois changements pour changer son système. Mais cela n'améliorait guère les choses pour les Andalous. C'est même le Barça qui s'offrait une belle opportunité à l'heure de jeu. De Jong initiait une action et le cuir parvenait à Pedri, qui alimentait Alba sur le flanc gauche dans la surface et le centre de ce dernier arrivait à Dest, dont la tentative finissait sa course sur le montant. Une minute plus tard, Messi bénéficiait d'un bon ballon en retrait de Dembélé après un rush du Français, mais sa frappe n'était pas cadrée. En face, Séville avait un sursaut à dix minutes de la fin quand En-Nesyri marquait du gauche sur un ballon de Rodriguez, mais cette réalisation était annulée pour un un contrôle du ballon de la main. Messi allait finalement briser les ultimes velléités des Nervionenses (86e) après avoir buté une première fois sur Bounou, suite à une déviation de Moriba. Plus rien n'allait être marqué dans cette partie, qu'on attendait plus disputée. 2-0, score final, le Barça s'impose sans forcer son talent face à un FC Séville décevant et qui nous avait habitué à mieux.