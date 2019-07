Le Barça à l'économie au Japon

On attendait Antoine Griezmann, on a vu Carles Perez. Titulaire à la pointe de l'attaque barcelonaise pour la rencontre amicale remportée (2-0) contre le Vissel Kobe en terre japonaise, l'attaquant français est resté muet. Pour sa deuxième apparition sous le maillot catalan depuis son transfert très médiatique en provenance de l'Atlético, Griezmann a disputé 45 minutes honnêtes avant d'être inclus dans le turnover total d'Ernesto Valverde. L'entraîneur blaugrana a sorti absolument tous ses joueurs pendant la pause, alors que le score était nul et vierge.

Avant cette large redistribution des cartes, la recrue phare de l'été barcelonais s'était montrée disponible et volontaire. Oublié par Alex Collado pour un but tout fait (12e), imprécis pour volleyer un amour de passe piquée de Sergio Busquets (26e), le Mâconnais a tenté de se fondre dans le moule en décrochant beaucoup et en procédant uniquement en une ou deux touches de balle. Lorsque tous les cadres seront revenus, Lionel Messi en particulier, cette volonté de coller aux standards de la maison lui sera sans doute bénéfique. En attendant, c'est donc le jeune Carles Perez, 21 ans, qui s'est distingué. L'attaquant de la réserve du Barça a gâché les retrouvailles d'Andres Iniesta, David Villa et Sergi Samper avec leur ancienne formation. D'abord sur une passe décisive de Malcom conclue d'un petit pont sur le gardien (1-0, 59e), puis sur une frappe croisée habile avant le début du temps additionnel (2-0, 89e).

L'autre recrue majeure de l'intersaison, Frenkie de Jong, est entrée après le repos, au même titre que Samuel Umtiti et Ousmane Dembélé. Le Barça est en rodage et n'a pas forcé avant le retour de ses Sud-Américains. Il s'agira de passer la seconde dans une semaine face à Arsenal, lors de la prochaine rencontre de préparation.