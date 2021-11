Le Barça a deux pistes pour remplacer Aguero

Selon AS, le FC Barcelone envisage de signer un ou deux joueurs pour remplacer un Sergio Aguero toujours convalescent. Le club étant repassé sous le plafond salarial de la Liga, ce qui lui permet de dépenser de l'argent malgré sa dette de plus de 1,3 milliard d'euros. Selon le rapport, la star espagnole du RB Leipzig Dani Olmo est l'option la plus probable en tant que favori du directeur du Barca Mateu Alemany.

Olmo toujours dans le viseur du Barça

Le Barça a fait une offre pour Olmo à la fin de la fenêtre de transfert de janvier, mais n'a pas réussi à l'obtenir. L'attaquant espagnol a joué dans les équipes de jeunes des Blaugrana et on dit qu'il est ouvert à un retour. Si ce n'est pas le cas, le plan B du Barça serait la star de Manchester City, Raheem Sterling, qui n'a pas la cote à l'Etihad Stadium. De plus, Sterling est en fin de contrat cet été, ce qui signifie qu'il serait disponible à bas prix en janvier prochain.