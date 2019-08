Le 3-5-2, un bon système pour Hazard ?

"Il peut changer la face d’un match, mais sa présence nous posait des problèmes défensifs." Ainsi parlait Maurizio Sarri, en juin dernier, au sujet d'Eden Hazard. L'ex-manager de Chelsea, qui a été agacé pendant toute la saison dernière par le manque d'effort de l'attaquant belge à la perte du ballon, va-t-il inspirer Zinedine Zidane ? Selon AS, l'entraîneur du Real Madrid, qui a prouvé lors de son premier passage chez les Merengues qu'il n'était pas figé sur un schéma tactique, songerait à un nouveau système pour son équipe, le 3-5-2.

Hazard évoluerait ainsi en tant que n°10, dans l'axe, derrière deux attaquants. Cela lui éviterait, en tant qu'ailier gauche, d'avoir à surveiller le latéral droit pour ne pas laisser à l'abandon son compère Marcelo, lui-même peu réputé pour ses qualités défensives. Le Real s'articulerait ainsi: la recrue Eder Militao serait le troisième défenseur axial aux côtés de Sergio Ramos et Raphaël Varane ; les latéraux évolueraient un cran plus haut, ce dont Marcelo ne se plaindra pas ; il y aurait ensuite deux milieux centraux, Casemiro et Toni Kroos par exemple, en soutien d'Hazard, positionné derrière un duo Benzema-Jovic, ou Benzema-Vinicius. Gareth Bale et James Rodriguez, indésirables, ne font plus vraiment partie de l'équation.

L'avantage, ce serait donc d'avoir un Real plus compact sur le plan défensif, sans avoir un côté gauche qui serait la cible privilégiée des contre-attaquants. On rappelle au passage que les Merengues ont encaissé la bagatelle de 16 buts durant leurs cinq matches de préparation. Du côté des inconvénients, le 3-5-2 retire une place au milieu de terrain par rapport au 4-3-3, car dans ce dernier système Hazard prend place dans le trio offensif. En 3-5-2, il n'y a plus que deux places pour trois pour Casemiro, Toni Kroos et Luka Modric. Imaginez l'embouteillage si Donny van de Beek (Ajax) et Paul Pogba (Manchester United) posent leurs valises à Madrid d'ici la fin août...