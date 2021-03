L'aveu Ousmane Dembélé sur sa faiblesse au Barça

Rares sont les footballeurs capables de faire leur autocritique de manière objective et l'on ne voyait pas Ousmane Dembélé dans cette catégorie... Le champion du monde 2018 en fait pourtant bel et bien partie, à en croire ses propos à Telefoot où il a admis sa faiblesse principale au moment de rejoindre le Barça. En Catalogne, l'international tricolore a été très souvent blessé, après avoir coûté la bagatelle de 105 millions d'euros en provenance du Borussia Dortmund.

"J'étais très frêle"

"Je veux beaucoup travailler, tout donner sur le terrain, mais honnêtement, depuis 2017, j'étais très frêle", a asséné le joueur au micro de Telefoot. "Maintenant, j'ai changé physiquement et je me sens mieux préparé pour les matchs. Cette année se passe mieux, je me suis beaucoup amélioré à Barcelone, avec les entraîneurs physiques, la façon de s'entraîner, la façon de préparer les matchs, tout a changé. Maintenant, je me sens bien dans ma peau, même si j'ai lutté contre tous ces problèmes physiques pendant trois ans. Ce sont des expériences de vie qui doivent être vécues avec le sourire", a ajouté le Français.