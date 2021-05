L'Atlético, un leader qui résiste à tout

L'Atlético Madrid se bat toujours jusqu'au bout. C'est dans son ADN. Ce trait de caractère a permis aux Colchoneros de s'imposer face à Osasuna ce dimanche (2-1). C'est en respectant cet héritage que le leader de la Liga peut espérer résister au retour du Real Madrid et remporter le titre national. Loin d'être favori à la succession de son voisin, le club madrilène a fait preuve de résilience pour être maître de son destin avant la 38eme et dernière journée du championnat d'Espagne.

C'était pourtant loin d'être gagné. Pendant 20 minutes ce dimanche, le Real Madrid pointait virtuellement en tête de la Liga à la faveur du but marqué par Nacho à Bilbao. Les hommes de Diego Simeone auraient pu craquer à ce moment-là. Ou dix minutes plus tard quand ils ont été menés par Osasuna. Mais ce n'est pas dans leurs habitudes. En six minutes, Renan Lodi et Luis Suarez ont renversé le club basé à Pampelune pour confirmer qu'en Espagne, c'est l'Atlético Madrid le patron. Même si son statut a été discuté et sa couronne presque confisquée, l'essentiel a été assuré avec un succès étriqué avant une dernière journée périlleuse. Pour la quatrième fois de la saison, les Colchoneros ont gagné après avoir été menés au score. En tout, ils ont empoché 14 points cette saison après avoir été dans cette situation. Une preuve de la force de caractère des Madrilènes.

Luis Suarez, roi du money-time

« Je savais que l'Atlético aime souffrir, mais pas autant »



Mais elle n'était plus à démontrer. Les spécialistes de la victoire en souffrant font de la résistance. Malgré les dix points d'avance perdus au cœur de l'hiver, l'Atlético Madrid est en passe de remporter son onzième titre national. Les coéquipiers de Luis Suarez se sont relevés. Comme toujours. L'Uruguayen est le nouveau symbole de cette grinta. Entre le Covid-19 et une blessure musculaire, l'ancien attaquant du FC Barcelone a désormais marqué 20 buts cette saison dont six après la 85eme minute de jeu. Autant dans le jeu que dans ses propos, le joueur de 34 ans semble avoir cerné l'identité de son nouveau club. « Je savais que l'Atlético aime souffrir, mais pas autant » a-t-il réagi ce dimanche soir après le succès à Valladolid. Sur le terrain, Luis Suarez semble prêt à se battre jusqu'au bout pour défendre ce patrimoine.

