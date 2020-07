L'Atlético s'impose largement contre Majorque

Dans cette saison de Liga inégale où les surprises émergent, le tableau final pourrait être plus conforme aux attentes. L'Atlético de Madrid, longtemps laborieux, carbure depuis la reprise du football en Espagne. Comme si la qualification pour le Final 8 de la Ligue des champions juste avant l'interruption avait donné des ailes aux Colchoneros. Quelques jours après avoir fait son effet en accrochant le Barça (2-2), la bande de Diego Simeone a encore tenu son rang, cette fois-ci contre un adversaire englué dans le fond du classement.

L'Atlético a contrôlé

Majorque, 18e au coup d'envoi, était trop limité pour espérer gratter ne serait-ce qu'un petit point au Wanda Metropolitano. Il a fallu attendre la demi-heure de jeu et une histoire de penalties pour voir l'Atlético prendre les devants. Bousculé dans la surface, Alvaro Morata a souhaité se faire justice mais l'attaquant espagnol a manqué sa tentative. Par bonheur, l'arbitre a fait retirer ce penalty. Morata n'a pas laissé passer sa seconde chance (1-0, 29e).



Les hommes de Simeone ont eu le mérite de se mettre à l'abri juste avant la pause, une nouvelle fois grâce à Morata, qui a repris un centre parfait de l'homme en forme du moment, Marcos Llorente (2-0, 45e+4). Une gestion de match parfaite qui appelait un second acte tout en gestion. Cela n'a pas empêché l'Atlético d'ajouter un troisième but par l’intermédiaire de l’emblématique Koke, opportuniste suite à une mauvaise relance (3-0, 79e). Le club de la capitale relègue provisoirement le FC Séville à 5 points. Du travail bien fait.