Selon une indiscrétion divulguée mardi par Mundo Deportivo, un départ d'Antoine Griezmann ne serait pas une mauvaise chose aux yeux des dirigeants blaugrana. Seulement voilà, les points de chute se font rares et un retour à l'Atlético Madrid ne semble pas d'actualité, comme l'a confirmé le président du club madrilène dans les médias locaux. Un échange Joao Felix - Griezmann avait été évoqué par la presse espagnole, mais Enrique Cerezo a pourfendu cette rumeur.

"Une invention des médias"

"C’est une invention totale de la presse", a ainsi asséné le dirigeant au micro de Movistar+ au sujet d’une rumeur qu’il a souhaité éteindre sans équivoque et le plus vite possible, alors que le média Esport3 avait annoncé cette éventualité. "João est notre joueur franchise, a ajouté Cerezo. Au final, les joueurs jouent où ils veulent. Griezmann veut jouer à Barcelone et João Félix à l’Atlético de Madrid", a encore tonné le cacique madrilène. Voilà qui est limpide.