L'Atlético Madrid, un champion serein

Après avoir remporté la Liga à la surprise générale, l'Atlético Madrid semble sur le point de réussir un deuxième exploit : conserver l'ossature de son groupe. Alors qu'un exode aurait pu être redouté comme en 2014, les cadres madrilènes n'ont cette fois pas la volonté de s'en aller. Ces derniers jours, plusieurs Colchoneros ont pris la parole dans les médias pour affirmer leur volonté de rester. Une bonne nouvelle pour les champions d'Espagne en titre. Malgré les convoitises, Jan Oblak, Luis Suarez ou Joao Felix vont prolonger leur séjour au Wanda Metropolitano. Et ils ne devraient pas être les seuls. Jose Maria Gimenez, Maros Llorente ou Koke semblent aussi intransférables. De bon augure en prévision de la saison prochaine avant laquelle le Barça mais surtout le Real Madrid vont avoir besoin de se reconstruire. Dans le même temps, les Rojiblancos vont pouvoir miser sur la continuité pour avoir un avantage dans la défense de leur titre.

Le président de l'Atlético était pourtant prêt à vendre ses meilleurs joueurs

Plusieurs mouvements sont tout de même attendus pendant l'été, mais pour le moment, les rumeurs sont plus nombreuses dans le sens des arrivées que dans celui des départs. La principale perte pourrait être celle de Saul Niguez. Et elle n'est que relative après l'exercice en demi-teinte de l'Espagnol. Le milieu de terrain est annoncé à la Juventus Turin qui pourrait inclure Paulo Dybala dans la transaction. Une bonne affaire pour l'Atlético Madrid qui cherche à se renforcer avec un joueur offensif capable d'évoluer dans le couloir gauche. En fin de prêt, Lucas Toreira et Moussa Dembélé devraient aussi partir. Un milieu de terrain, qui pourrait être Rodrigo De Paul, et un attaquant pour suppléer Luis Suarez sont donc les autres principaux dossiers à gérer par la direction madrilène. Une bonne nouvelle pour Angel Gil Marin. Le président de l'Atléti n'avait fermé aucune porte à ses joueurs, même les plus importants, en cas d'offre intéressante. A la reprise, Diego Simeone devrait pouvoir compter sur un effectif seulement remanié à la marge. De quoi aborder l'été avec sérénité et espérer multiplier les exploits l'an prochain.