L’Atletico Madrid ne veut plus de Kostic

Los Rojiblancos étaient provisoirement liés à un éventuel transfert de l'international serbe après que ce dernier ait réalisé une saison intéressante avec l'équipe de Bundesliga. Le joueur de 29 ans a marqué sept buts et délivré 15 passes décisives alors que Francfort a scellé le titre de la Ligue Europa le mois dernier. Kostic entame les 12 derniers mois de son contrat en Allemagne et il semble certain de passer à autre chose cet été.

Les Colchoneros se retirent

Selon les rapports de Mundo Deportivo, l'Atletico s'est retiré de la course pour signer l'ancienne star de Hambourg, alors qu'il cherche à se concentrer sur d'autres objectifs de transfert. Le changement de direction de l'Atletico par rapport à Kostic a placé l'une des superpuissances de la Serie A, en l'occurrence la Juventus, en tête pour le signer avant la campagne 2022/23. Malgré le manque d'intérêt à signer une prolongation de contrat, Francfort exigera malgré tout des frais importants pour Kostic, avec un prix demandé actuel de 22 millions d'euros.