Las Vegas, terrain de jeu d'un Clasico new look

Après les duels entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, ceux à venir entre Robert Lewandowski et Karim Benzema font déjà saliver les supporters des deux géants espagnols, à commencer par les 60.000 spectateurs attendus à l'Allegiant Stadium de Las Vegas (05h00 dimanche heure de Paris). Mais ils pourraient rester sur leur faim: si Benzema, favori pour le Ballon d'Or 2022 après avoir remporté la Ligue des champions avec le Real en mai, a bien rejoint ses coéquipiers mercredi après quelques jours de vacances supplémentaires, le duel contre le Barça arrive peut-être trop tôt pour l'avant-centre français.

"Si Karim est prêt pour cette rencontre, il jouera quelques minutes", a simplement indiqué son entraîneur, Carlo Ancelotti. Lewandowski n'est pas non plus assuré de jouer son premier match sous le maillot du Barça. Le feuilleton de son départ du Bayern Munich n'a pris fin qu'en début de semaine et le Polonais (33 ans) n'a pas participé à la victoire écrasante du club catalan (6-0) contre l'Inter Miami mercredi.

"J'ai toujours faim de succès, j'ai une mentalité de gagnant. C'est un nouveau défi pour moi et j'ai déjà pu voir que l'équipe avait un grand potentiel", a prévenu le double meilleur joueur Fifa (2020, 2021) pour qui le Barça a déboursé 45 millions d'euros.

"Nous sommes bien comme ça"

Le club blaugrana a également attiré Franck Kessié (AC Milan) et Andreas Christensen (Chelsea), arrivés libres, ainsi que Raphinha (Leeds), recruté pour 70 M EUR. Le Barça doit digérer, outre ses problèmes financiers, une saison 2021-2022 décevante qu'il a terminé à la 2e place en Liga et où il n'a pas dépassé la phase de poules en Ligue des champions. Raphinha a déjà fait belle impression contre l'Inter Miami avec un but et deux passes décisives: "Marquer donne toujours confiance et si en plus c'est contre le Real c'est encore mieux", espère l'ailier brésilien de 25 ans.

Le Real Madrid est lui aussi en période de rodage. Obligé de tourner la page de Kylian Mbappé, longtemps annoncé à Madrid avant de prolonger avec le Paris SG, le champion d'Espagne et d'Europe a recruté le défenseur allemand Rüdiger (Chelsea) et le milieu français Tchouaméni (Monaco). "Maintenant, c'est fini. Nous ne recruterons plus personne, nous sommes bien comme ça", a assuré Ancelotti il y a une semaine, estimant que les nouveaux arrivés étaient "les meilleurs que l'on pouvait prendre pour leurs positions" respectives.

Le technicien italien sait que ce quatrième clasico de l'histoire disputé hors d'Espagne ne peut être présenté comme un simple match amical. "Cela sera une rencontre très compétitive. Il n'y a jamais de match sans enjeu contre le Barça", a rappelé Ancelotti, devenu fin mai le premier entraîneur à soulever une quatrième Ligue des champions. Le Real n'a pas de temps à perdre: le club peut décrocher son premier trophée de la saison le 10 août lors de la Supercoupe d'Europe à Helsinki, où il affrontera Francfort, vainqueur de la Ligue Europa.