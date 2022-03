Laporta n’a pas fait de croix sur la Superligue

Non, le projet de la Superligue n’est pas enterré. Andrea Agnelli, le patron de la Juventus, l’a assuré il y a quelques jours et Joan Laporta, son homologue du Barça, vient de le confirmer. Le projet reste bel et bien dans les tuyaux. « La Superligue est loin d’être abandonnée, a-t-il tonné lors d’un point-presse. Nous sommes là avec la Juventus, Madrid et nous attendons les autres équipes. Les clubs anglais et les clubs allemands attendent de voir si ce sera un nouveau format de compétition ou si ce sera une Ligue des champions améliorée. »

Le Barça toujours dans le dur financièrement

L’homme fort des Blaugrana a poursuivi en indiquant qu’il n’existe désormais plus aucune crainte par rapport à d’éventuelles sanctions de l’UEFA. Les clubs désireux de se lancer dans cette Superligue ont la justice de leur côté. "Nous sommes toujours impliqués dans la Super League, a-t-il répété. Nous gagnons dans chacune des procédures judiciaires qui ont été engagées, après avoir gagné celles qui ont été résolues. Nous attendons maintenant un jugement de la cour européenne d'ici la fin de l'année."

Si cette épreuve voit le jour, le Barça en tirera beaucoup de bénéfices sur le plan économique. Ça ne serait pas de trop pour un club qui est toujours en proie à des soucis d’ordre financier, malgré les accords passés avec Spotify et l’entrée du CVC dans son capital. "La saison prochaine sera difficile en raison de la situation économique désastreuse dont nous avons hérité, a prévenu Laporta. Nous travaillons pour améliorer la situation, mais cela prendra du temps. Nous travaillons activement et nous aurons bientôt de nouveaux parrainages qui nous apporteront des revenus importants."