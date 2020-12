« L’ambition de Messi est trop pesante pour certains »

Le FC Barcelone réalise actuellement son pire début de saison depuis presque trente ans. Entre le championnat et la Ligue des Champions, les vice-champions d’Espagne ont déjà trouvé le moyen de chuter à cinq reprises. De nombreuses explications sont avancées à ce chemin de croix, comme un effectif limité, des cadres vieillissants, un contexte compliqué vu la situation sanitaire ou encore l’apport décevant de Ronald Koeman. Pour Carlos Unzué, l’ex-entraineur adjoint de cette formation, le problème principal se situe pourtant ailleurs.

« Messi impose une pression que certains ne suivent pas »

Dans une interview accordée à Marca, cet ex-assistant de Luis Enrique a indiqué que si le Barça n’est plus à hauteur c’est parce l’équipe a perdu en ambition, à l’exception de sa star Lionel Messi. « Ce qui a fait avancer Messi, c'est l'ambition, et cela entraîne des moments de tension et de stress, a-t-il souligné. Il se persuade qu'il doit continuer à être le meilleur et par conséquent, il veut toujours le maximum de ceux qui l'entourent. Peu importe que ce soit des coéquipiers, l'entraîneur, le physio ou quiconque d'autre, cela produit une grande pression pour certains collègues et ils ne sont visiblement pas capables de la supporter ».

Unzué a aussi évoqué le cas de Koeman. Pour lui, le coach néerlandais n’est pas autant à plaindre que les médias le suggèrent. « Koeman, je pense qu'il se débrouille bien avec Leo et avec le groupe. Rejoindre un club qui vient de gagner des titres est plus compliqué que quand on ne gagne pas. Quand on est arrivé avec Luis Enrique, on l'a fait au bon moment, après une année où l'équipe n'avait rien gagné. C'est comme ça avec Koeman, parce qu'il arrive à un moment où tout semble foutu mais ce n’est pas le cas parce que Barcelone ne fait pas de vous l'entraîneur. Barcelone est toujours difficile (à coacher), mais si vous le faites dans cette situation, je pense que le management est plus simple ». Il n’est pas sûr que l’actuel coach blaugrana soit d’accord avec cette analyse.