Il semble que le FC Barcelone ait décidé de vendre le milieu de terrain néerlandais au milieu d'un flot constant de liens avec des clubs comme Manchester United et Chelsea, même s'il maintient publiquement qu'il souhaite que de Jong reste. Une grande partie de cette décision était apparemment due à son salaire élevé et au fait qu'il était l'un des rares actifs de valeur que le club était prêt à vendre.

De Jong voulait rester



Beaucoup ont pensé que le FC Barcelone avait été trop agressif dans ses tentatives de forcer de Jong à partir, mais finalement cela semble s'être terminé à l'amiable, du moins en public. Pour la première fois, de Jong a abordé la question avec la presse. Lors de sa conférence de presse pour les Pays-Bas, Mundo Deportivo a rapporté sa réponse aux questions sur son été. "J'ai toujours voulu rester à Barcelone et c'est pourquoi je suis toujours resté calme pendant l'été".



Il a tout de même laissé entendre que les Blaugranas n'avaient pas toujours été entièrement satisfaits de sa position dans un certain sens. "Je ne peux pas donner beaucoup de détails. Mais regardez... Le club a ses propres idées et j'ai aussi des idées à moi et, parfois, ces idées s'affrontent. Mais au final, les choses se sont bien passées."