Je t’aime, moi non plus. Entre Gareth Bale et le Real Madrid, la situation ne semble guère évoluer. Le Gallois a fait la sourde oreille à toutes les propositions cet été quand Zinedine Zidane et le Real Madrid faisaient tout pour lui trouver un nouveau club. A défaut de trouver une solution, le technicien français s’est résolu, peut-être également forcé par les blessures, à compter sur lui en tout début de saison.

Mais depuis, ça s’est déjà gâté. Et laissé en dehors du groupe face à Bruges en Ligue des champions, le Gallois n’a pas compris et s’est tout simplement vexé, affirme AS. Il n’y a guère à chercher bien loin puisqu’entre les deux hommes, tout à toujours été compliqué. Zizou ne l’a jamais considéré comme le successeur de Cristiano Ronaldo et n’avait pas hésité à le laisser sur le banc pour une finale de Ligue des champions qu’il allait faire basculer en entrant en cours de match (contre Liverpool 2018).

Pour la première fois, Bale veut quitter le Real

Cette fois, il est donc passé des tribunes pour la bouillie rendue en Ligue des champions face à Bruges (2-2), au terrain dans la foulée contre Grenade (4-2). Une lecture de son temps de jeu qu’il ne comprend pas puisqu’il n’était pas fatigué et surtout qu’il ressentait au contraire le besoin de jouer pour continuer à prendre du rythme. Une incompréhension ainsi qu’un manque de communication et donc un passé qui rend chaque décision compliquée.

Zidane affirme qu’il agit avec lui comme avec n’importe quel autre joueur. Bale, quatre Ligue des champions au compteur et trois fois buteur en finale, se sent traité injustement et aurait pour la première fois décidé de quitter le club l’été prochain assure le quotidien madrilène. Un choix nouveau qui ne devrait en rien changer l’attitude de Zidane à son égard. Pragmatique, le technicien français devrait suivre sa ligne de conduite et le faire jouer s’il considère que c’est bénéfique pour le Real.