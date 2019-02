La Supercoupe sur un format de Final Four ?

Le président de la fédération espagnole, Luis Rubiales, souhaite changer le format de la Supercoupe d'Espagne. Il va en effet soumettre au vote de la assemblée générale de la RFEF le passage à un Final Four avec les deux premiers du championnats et les deux finalistes de la Coupe. Il s'agirait alors de deux demi-finales et d'une finale, ces trois matches devant se disputer dans un seul et même lieu. Il souhaiterait que cette compétition se nomme "la fête du football". Si l'idée est approuvée, ce système de finale à quatre sera mis en place dès l'été prochain.

On comprend évidemment l'intérêt économique d'une telle opération qui assurerait quasi-systématiquement la présence du Real Madrid et du FC Barcelone.