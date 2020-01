La Supercoupe d'Espagne, l'occasion pour Joao Felix de lancer sa saison

La Supercoupe d'Espagne change d'air. Pour la première fois, quatre équipes y participent. Et c'est l'Arabie Saoudite qui a été choisie pour accueillir ce mini-tournoi. L'air de la péninsule arabique pourrait permettre à certains joueurs d'entamer 2020 de la meilleure des manières. Voir de lancer enfin une saison jusque-là décevante. C'est le cas de Joao Felix à l'Atlético Madrid. Le Portugais recruté à prix d'or au Benfica Lisbonne durant l'été 2019 est encore loin d'être adapté à sa nouvelle écurie. Depuis son arrivée en Liga, son rendement a largement diminué. Celui qui a été impliqué sur 31 buts toutes compétitions confondues l'an passé n'a plus été décisif en Liga depuis le 25 septembre. Une éternité pour un joueur qui est attendu comme le successeur de Cristiano Ronaldo...

Une polyvalence qui lui porte préjudice ?

A seulement 19 ans, le natif de Viseu est passé du championnat portugais à la Liga espagnole. L'intensité y est supérieure. Les difficultés aussi. Le corps du joueur acheté 126 millions d'euros a eu du mal à s'adapter à son nouvel environnement. Dès ses premiers matchs, le successeur d'Antoine Griezmann est sorti sur blessure. En préparation contre Numancia en juillet comme en Liga contre Getafe en août. Durant l'automne, il a dû passer un mois loin des terrains à cause d'une entorse de la cheville droite. Des contre-temps handicapants au moment de prendre ses marques dans le très exigeant système de Diego Simeone. Le troisième du Prix Kopa 2019 est passé d'une équipe qui a l'habitude de garder le ballon à une formation où la défense est la valeur de référence. Une philosophie dans laquelle il se fait balader sur presque tout le front de l'attaque. Joao Felix est un diamant brut, mais Diego Simeone semble ne pas savoir par quelle face commencer à le polir. Neuf et demi, ailier droit, attaquant de pointe ou milieu de terrain, le prodige portugais est utilisé partout. Et efficace quasiment nul part. Son mutisme madrilène s'est même accentué depuis la blessure de Diego Costa. L'ancien Benfiquiste a marqué trois de ses quatre buts en étant associé à l'attaquant espagnol. Mais la grave de blessure de ce dernier est venue interrompre cette association pleine de promesses. Un coup dur. Mais avec la trêve, le temps des bonnes résolutions et la nouvelle formule de la Supercoupe d'Espagne, Joao Felix a désormais l'occasion de prouver qu'il peut être la nouvelle star de l'Atlético Madrid.