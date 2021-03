La stat qui rend Ousmane Dembélé unique

La capacité d'Ousmane Dembélé à être aussi bon finisseur avec chacun de ses pieds est une vertu qui le rend unique dans le football. Le Français, récemment rappelé par Didier Deschamps en Bleu, a marqué un total de 28 buts depuis son arrivée à Barcelone en 2017, et il a marqué la moitié avec son pied droit et le même nombre de buts avec sa gauche.

Dembélé, génie ambidextre

Dembélé a marqué un but du pied droit à la 66e minute du match de Liga contre la Real Sociedad dimanche, mais il a été annulé par le VAR pour un hors-jeu de l'attaquant français. Cependant, le joueur de 23 ans était à l'affût et cinq minutes plus tard, il a achevé une action avec son autre pied pour battre Alex Remiro et porter le score à 5-0 pour Barcelone. Le club blaugrana a finalement battu la Real Sociedad 6-1 à la Reale Arena et occupe actuellement la deuxième place du classement de Liga, à quatre points du leader, l'Atletico Madrid.

Deschamps : "Dembélé a retrouvé ses capacités"