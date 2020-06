La panne sèche d’Antoine Griezmann se poursuit

Il n’est resté qu’un tout petit quart d’heure sur le terrain, mais cela n’a pas suffi pour l’exonérer des critiques et des remarques sur son manque d’efficacité du moment. Vendredi soir, lors du déplacement de Barcelone à Séville, Antoine Griezmann a aligné un cinquième match de suite avec les Blaugrana sans le moindre geste décisif réussi (356 minutes en tout). Pas de but marqué, ni de passe décisive délivrée. Pour un joueur de sa trempe, cela commence à faire beaucoup. A fortiori dans une période où il a encore tout à prouver sous le maillot blaugrana.

La pression s’accentue sur Griezmann

A la décharge du Mâconnais, c’est toute l’équipe du Barça qui a loupé le coche en terre andalouse. Les Catalans ne se sont créé que très peu d’occasions franches face à un adversaire qui a parfaitement défendu. Il n’empêche, l’international tricolore a encore manqué de faire la différence après son entrée en jeu à la 79e minute à la place d’Arturo Vidal. Il a créé une occasion de but, mais cela n’a rien donné. Et en fin de partie, il aurait pu même provoquer la déroute des siens avec une perte de balle en milieu de terrain qui a abouti sur une opportunité en or de Sergio Regulion (91e).

Un rebond qui se fait attendre

Depuis son arrivée à Barcelone, Griezmann a déjà connu une période délicate avec une série de matchs sans contribution majeure aux buts de son équipe. Entre fin octobre et fin novembre, il avait aligné six parties sans aucun geste décisif. Mais, à l’époque, c’était passé quelque peu inaperçu. Sa faible rentabilité a aussi été mise sur le compte d’une phase d’adaptation pas encore totalement achevée.

Cette fois, l’excuse en question ne tient plus vraiment. Plus les prestations erratiques s’enchainent et plus le Français donne du grain à moudre à ceux qui estiment qu’il n’a pas sa place au sein de la prestigieuse équipe catalane. Bien sûr, rien n’est irréversible. Mais, l’ancien de l’Atlético a tout intérêt à rebondir au plus vite. Si possible dès mardi prochain lors de la réception de Bilbao.

Le résumé de Séville FC - FC Barcelone