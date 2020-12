La mise au point de Lionel Messi

Lionel Messi a-t-il encore la tête au Barcelone ? Ne fait-il pas la saison de trop du côté du Camp Nou ? Ces questions ont souvent été posées ces derniers temps après que la Pulga se soit vu refuser un bon de sortie de la part de ses dirigeants. Son degré de motivation a été remis en question et son nombre réduit de buts (seulement 9 en 17 rencontres) depuis l’entame de l’exercice en cours n’ont fait que conforter les réserves à son encontre.

Messi « prêt à se battre » pour le Barça

Face à ces inquiétudes générales, Messi a jugé bon de sortir de son silence et assurer qu’il est pleinement concentré sur ses devoirs envers le Barça. Dans un entretien accordé à La Sexta, qui sera diffusé le 27 décembre et dont un petit extrait vient d’être dévoilé, il a indiqué qu’il a définitivement tourné la page du précédent mercato. « La vérité est qu'aujourd'hui je vais bien. C'est vrai que j'ai passé un très mauvais moment durant l'été. C’était dû à ce qui s’était passé avant. A cause de la fin de la saison, de l’histoire du burofax et tout ça ... Puis je l'ai traîné un peu en début de saison. Mais aujourd'hui, je vais bien et j'ai envie de me battre sérieusement pour tout ce que nous avons devant nous et je suis déterminé », a-t-il confié.

Le Barça traverse actuellement une passe délicate. Victorieux seulement de 6 de leurs 13 premiers matches de la Liga, les Catalans sont à 8 points de la première place. Ronald Koeman, le coach de l’équipe, décèle même beaucoup de doutes chez ses protégés. Messi ne conteste pas cette réalité, mais il se veut malgré tout confiant pour la suite. « Je sais que le club traverse une période difficile, que ça soit au niveau de la direction ou sur le plan sportif, et tout ce qui entoure Barcelone devient difficile mais j’ai hâte qu’on rebondisse », a ajouté le stratège argentin.