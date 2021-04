La Liga : Zidane croit encore au titre

Le duel à quatre pour le titre de champion d'Espagne fait rage. Six points seulement séparent l'Atlético de Madrid (leader) du Séville FC (4e). Au milieu, le FC Barcelone (3e) et le Real Madrid (2e) veulent croire en un sacre qu'ils n'imaginaient pas forcément au terme de la première partie de saison. Pour autant, les Merengue ont connu un petit coup d'arrêt ce samedi à domicile, en ne parvenant pas à se dépêtrer du Real Betis (0-0, 32e journée de Liga).

Un résultat nul et vierge qui n'a toutefois pas semblé perturber Zinedine Zidane. Interrogé en conférence de presse sur ces deux points perdus, l'entraîneur madrilène a voulu rester positif. "Je ne crois pas que la Liga soit perdue. On a juste laissé échapper deux points, mais cela ne nous condamne pas. On se battra jusqu'au bout. Maintenant, nous allons nous concentrer sur le match de mardi."

Dans deux jours, le Real Madrid accueillera Chelsea, en demi-finale aller de la Ligue des champions. Toujours en lice dans la compétition, et à deux points seulement du leader en Liga, rien n'est effectivement terminé pour Zinedine Zidane et ses hommes. Il faudra en revanche éviter de nouveaux faux pas.