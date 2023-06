La LIga : Xavi comprend le choix de Lionel Messi d’aller à l’Inter Miami

Cette fois-ci, c’est fait. Lionel Messi a choisi sa future destination en s'engageant mercredi avec la franchise de MLS l’Inter Miami. Un choix qui peut être à priori surprenant alors que son club de cœur, le FC Barcelone, avait consenti des efforts financiers pour tenter de rapatrier l’international argentin. Dans un entretien accordé à Jijantes, Xavi a expliqué comprendre le choix de son ex-coéquipier de rallier les États-Unis.

"Les circonstances ne nous ont pas aidé"

« Il faut le respecter, et parfois, on manque d’empathie. Ce n’est pas facile d’être Messi. Tout ce qu’il représente, il n’est jamais tranquille, il doit toujours être au top. Il doit toujours être le meilleur. il l’explique de façon naturelle, il a passé des mauvais moments et il n’a plus envie d’être sous les projecteurs. Il veut moins de pression et de tension, une vie plus tranquille et en famille. C’est une décision personnelle, et les circonstances ne nous ont pas aidé. Il faut le respecter. Moi j’étais convaincu que ça serait bien passé pour nous avec Messi ici. On avait beaucoup parlé, on avait de l’espoir. Mais les circonstances ont fait que ça ne s’est pas fait. »