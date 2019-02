Le public du Bernabéu l’a chaudement applaudi à sa sortie du terrain, à la 87e minute de la rencontre du Real Madrid contre Alavés (3-0), dimanche soir. Intenable ballon au pied mais maladroit dans le dernier geste, le jeune Brésilien Vinicius Jr a fini par trouver le chemin des filets en fin de match (80e), pour son 2e but en Liga cette saison. "Il a fait un excellent match et en sort heureux. Il répond présent à l’entraînement et sur le terrain, on est ravi de son impact, de son parcours", s’est réjoui son entraîneur Santiago Solari après la rencontre.

Six mois après son arrivée chez les Merengues - et après avoir débuté la saison avec le Castilla malgré son transfert record s’élevant à 45 millions d’euros -, l’ailier de 18 ans confirme qu’il est un petit prodige. En l’absence de Gareth Bale et de Marco Asensio durant de longues semaines et aux dépens d’un Isco mis au ban, Vinicius a apporté sa fougue et a soudainement affiché une complicité étonnante avec Karim Benzema, qui n’arrête pas de marquer de son côté (4 buts en 6 matches).

Solari : "L'adaptation de Vinicius a été très rapide"

Du coup, l'Auriverde sera-t-il titulaire face au Barça, mercredi au Camp Nou, en demi-finale aller de la Coupe du Roi ? "Je ne vais pas vous donner le onze pour le Clasico", rétorque Santiago Solari, qui a plusieurs options: Lucas Vazquez a en effet été ménagé et Gareth Bale, pour son grand retour dans le onze, n’a pas brillé contre Alavés, sur l’aile droite puis sur la gauche. Vinicius Jr, lui, a fait des différences sur les deux côtés. Il n’attend qu’un Clasico pour exploser (à suivre en direct et en exclusivité sur beIN SPORTS).