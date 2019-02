Depuis le court passage du regretté Tito Vilanova (2012-2013), appelé à prendre la succession de celui dont il était l'adjoint, Josep Guardiola, aucun technicien n'est parvenu à faire l'unanimité à la tête de l'équipe première du FC Barcelone. Jordi Roura n'était qu'un intérimaire, Gerardo Martino avait été intronisé pour le seul plaisir de Lionel Messi (2013-2014), et Luis Enrique entretenait lui des relations parfois conflictuelles avec la presse locale et surtout quelques éléments du vestiaire. Or, depuis sa nomination à l'été 2017, Ernesto Valverde semble lui avoir obtenu le soutien de tout un club, socios, dirigeants et joueurs compris.

Arrivé libre après avoir guidé l'Athletic Bilbao (2013-2017), l'ancien attaquant des Blaugranas à la fin des années 80 s'est installé tranquillement sur le trône, sans faire de vague aucune, et est rapidement parvenu à obtenir l'adhésion de tous. Son plan de jeu, ses options offensives comme défensives, ses recrues, sa capacité à exploiter au mieux les immenses qualités de Lionel Messi, ... ont été autant d'atouts dans sa manche. Sa gestion du cas Ousmane Dembélé, une main ferme dans un gant de velours, a également été appréciée de l'autre côté des Pyrénées. L'annonce de sa prolongation ce vendredi, jusqu'en juin 2020 avec une saison supplémentaire en option, n'apparaît donc pas du tout surprenante.

Barça under Ernesto Valverde:

🏟 96 games

✅ 65 wins

🤝 22 draws

❌ 9 defeats

⚽ 233 goals for

🥅 78 goals against

🏆 1 Liga

🏆 1 Copa del Rey

🏆 1 Spanish Super Cup #ForçaBarça 🔵🔴 pic.twitter.com/4UqpJJhU6e — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 15, 2019

"Sa gestion naturelle, avec son calme, donne de bons résultats" Gerard Piqué

Et pourtant... Depuis l'été dernier, la direction du club avait tenté de faire rempiler son coach, en vain. Celui-ci faisait patienter ses interlocuteurs, désireux de ne rien précipiter, et à l'automne dernier, face à l'agacement palpable de Josep Maria Bartomeu et consorts, il avait été convenu de faire avancer le dossier dès le début de l'année 2019. Après avoir mûrement réfléchi, et obtenu sans doute quelques garanties, notamment concernant sa collaboration avec la cellule de recrutement, Ernesto Valverde a donc dit oui au Barça pour un contrat portant a minima sur une saison supplémentaire. Pour le plus grand plaisir des joueurs, à l'image d'un Gerard Piqué qui souhaitait vivement le voir rester. "Nous serions enchantés qu'il continue. Il effectue un travail magnifique. Sa gestion naturelle, avec son calme, donne de bons résultats", avait déclaré l'ancien international espagnol dans les colonnes du Mundo Deportivo.